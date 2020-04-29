«Мы вместе»: один день с волонтерами-медиками из Уфы

Доставка продуктов от будущих врачей. Волонтеры-медики продолжают свою работу. Чтобы пожилые люди лишний раз не выходили на улицу, они сами доставят необходимые продукты и лекарства согласно заявкам.

Доставка бесплатна. Продукты нужно будет оплатить – чеки предоставляют. Всё это проходит в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Мы провели один день с волонтерами-медиками.

Для одиноких пенсионеров они последняя надежда. Заявок много, но, понимая это, работают до последнего. Если не волонтеры-медики, то продукты пенсионерам так никто и не доставит. На доске под словом «поехали» номера всех заказов. Иногда диспетчерам колл-центра приходится выступать и в роли единственных собеседников.

Это в основном очень пожилые бабушки, которым за 80-90 лет. Рассказывают свою жизнь, истории, как поживают. Стараемся выслушивать, как-то помогать, общаться с ними тоже. Также есть у нас и постоянные бабушки, дедушки, которые уже не в первый раз заказывают. Уже знают даже волонтеров по именам. Алсу Мухаметгалина, волонтёр-медик

Это экономит время. Раньше волонтерам приходилось ходить в магазины самостоятельно. Сейчас только в крайних случаях, когда в супермаркете, который организует доставку, нужного товара не нашлось. Арина – студентка 6 курса БГМУ, Максим уже работает по специальности. Всё свободное время отдают волонтерству. У их водителя Александра его сейчас хоть отбавляй – до режима самоизоляции мужчина работал тренером в фитнес-клубе.

Так как я сейчас без работы, а дело интересное. Социально активный был всегда. Социальная значимость – люди не могут выйти – я помогаю им всё-таки продукты привезти. Александр Михеев, волонтёр

Зайти в гости волонтерам предлагают часто. Собеседников у пожилых людей не так уж много. Но как бы ни хотелось ребятам поддержать пенсионеров, общение только через порог. Близкие, говорит Лев Петрович, есть, но это тот случай, когда легче попросить принести продукты волонтеров. Самому ходить тяжело, хотя себя считает довольно молодым.

Женщину за маской многие сразу и не узнают. Сегодня Каринэ Хабирова в первую очередь не супруга главы республики, а волонтер. Фонд «Территория счастья», где она является председателем, доставляет бесплатные продуктовые наборы многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с ОВЗ. В списках те, кому реально нужна помощь. Также начали доставлять и планшеты семьям, которые такую покупку себе позволить не могут.

Помимо продуктов, многие просят доставить лекарства. Тут уже волонтерам приходится лично ходить в аптеки и искать нужный препарат. Порой приходится объехать не одну торговую точку. Как в этот раз – лекарство редкое. Но даже после долгих поисков, звонков на горячую линию аптечных сетей найденный экземпляр не подошел. Коробка оказалась порванной. Но в конце концов лекарство обнаружили на другом конце города.

Для нас это абсолютно не тяжело. А когда приходишь и видишь дедушку на коляске, у него бабушка с палочкой, и ты принес им баллон воды и пакет с едой, ты понимаешь, что тебе это никакого труда не составило по сравнению с тем, что им нужно было сделать, чтоб сходить за этой же водой. Александр Михеев, волонтёр

За этот месяц волонтеры доставили продукты и лекарства более двух тысяч раз. Если после окончания пандемии такая помощь будет по-прежнему нужна, они готовы продолжить работу.

Бывают, конечно, случаи, когда к волонтерам относятся потребительски, используя как курьеров, хамят, злятся, если привезли не к тому времени. Но они понимают: такие люди будут всегда, главное, что тех, кто искренне говорит спасибо, больше.