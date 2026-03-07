Медсестра из Башкирии встречает Международный женский день в зоне СВО

Очередной Международный женский день старшая медсестра госпитального взвода мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Звезда» встречает в зоне СВО. На фронт она отправилась по зову сердца, чтобы помогать бойцам.

Помогать людям она мечтала всегда, поэтому, закончив с отличием медицинский колледж, устроилась старшей медсестрой поликлиники в Нефтекамске. Выросла в многодетной семье, и, когда младший братишка, кадровый военный, отправился на СВО, через год тоже подписала контракт с Минобороны России. За время службы помогла сотням солдат, за что была отмечена медалью «За боевые отличия» и Орденом генерала Шаймуратова.

В разгар сезонных заболеваний работы становится ещё больше, но ни одного бойца «Звезда» и её коллеги из медицинской роты полка «Башкортостан» не оставляют без внимания и лечения: к каждому относятся как к родному.

Все процедуры и обследования бойцы могут пройти в одном месте. Медики обеспечены всем необходимым: как препаратами, так и оборудованием.