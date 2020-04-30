В России ученые опровергли прогноз о конце пандемии в стране в августе

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Вирусологи из России отнеслись к оценкам ученых из Сингапура о сроках завершения пандемии скептически. Об этом сообщает издание РБК.

Эксперты сообщали, что пандемия в России может завершиться приблизительно в конце июля. Ученые из Сингапура подчеркнули, что вспышка завершится 19 августа. Также отмечалось, что сдвиг по датам зависит от принятых мер и поведения жителей страны.

Я понимаю, что они считали на основании каких-то моделей и вводили туда некие данные. Но, на мой взгляд, и модели недостаточно адекватные пока, и данных пока не хватает.

Александр Чепурнов, научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что такие выводы довольно-таки трудно прогнозируются.

Я бы хотел, чтобы они дали прогнозы по другим странам, там, где уже происходят снижения заболеваемости, чтобы можно было сравнивать, на чем основываются их прогнозы.

Анатолий Альштейн, доктор медицинских наук

Фото: Интернет.