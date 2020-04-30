В России ученые опровергли прогноз о конце пандемии в стране в августе

Я понимаю, что они считали на основании каких-то моделей и вводили туда некие данные. Но, на мой взгляд, и модели недостаточно адекватные пока, и данных пока не хватает.

Александр Чепурнов, научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины