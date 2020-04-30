В России ученые опровергли прогноз о конце пандемии в стране в августе

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Вирусологи из России отнеслись к оценкам ученых из Сингапура о сроках завершения пандемии скептически. Об этом сообщает издание РБК.
Эксперты сообщали, что пандемия в России может завершиться приблизительно в конце июля. Ученые из Сингапура подчеркнули, что вспышка завершится 19 августа. Также отмечалось, что сдвиг по датам зависит от принятых мер и поведения жителей страны.
В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн подчеркнул, что такие выводы довольно-таки трудно прогнозируются.
Фото: Интернет.