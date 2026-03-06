В Минлесхозе Башкирии опровергли информацию о позициях в деле лесопользования

Башкортостан – в числе лидеров в деле лесопользования, это данные Рослесхоза. Таким образом, в Министерстве лесного хозяйства региона опровергли размещённую в сети информацию о якобы аутсайдерских позициях региона, опубликованную в некоем агентстве, о котором в ведомстве ранее даже не слышали. Об очередной информационной атаке на власти Башкортостана – в нашем сюжете.

Почти 40% территории Башкортостана покрыты лесами. Именно поэтому вопрос лесопользования всегда был под пристальным вниманием властей и общественности, и, как выяснилось, разного рода составителей рейтингов. Некое агентство в Индексе устойчивости лесопользования поставило Башкортостан на 78 место. Информацию тут же подхватили оппозиционные издания, навесив громкие заголовки, но есть одно «но». Кто, по какой методике и на основе каких данных считал этот индекс – загадка. И главное: официальная оценка лесного хозяйства в стране проводится совсем по другим правилам.

Оценка эффективности деятельности Минлесхоза ведётся Рослесхозом. Учитывается всё, к примеру, по числу пожаров – снижение в 77 раз, если брать в динамике за последние 10 лет; по незаконным вырубкам – ежегодное сокращение на десятки процентов. По итогам 2024 года Башкортостан занял второе место в своей группе регионов, набрав почти 92 балла из 100 возможных. Это официальные данные, которые размещены на сайте федерального агентства.

В части восстановления эксперты отмечают положительную динамику, особенно за последние годы, когда количество высаженных деревьев превышает число срубленных, что подтверждает и научное сообщество.

Чего только стоит подтверждение на федеральном уровне. Башкортостан, например, в числе лидеров в части реализации акции «Сад памяти». В рамках акции ежегодно высаживают десятки миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Только в прошлом году в Башкортостане высадили почти два млн молодых саженцев.