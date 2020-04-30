В каком регионе России самая благоприятная ситуация по коронавируусу

Среди всех российских регионов самая благоприятная эпидемиологическая ситуация в Калининградской области. Всё потому, что заражение в этом регионе произошло раньше. Об этом рассказал президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в России лучше всего в Калининградской области. Дело в том, что коронавирус попал в этот регион раньше остальных. С 12 мая в Калининградской области уже открываются торговые центры.