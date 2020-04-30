В Башкирии стало известно, на сколько хватит запасов продовольствия

В Башкирии стали известно, на сколько хватит продовольственных запасов в республике. По последним подсчетам товара должно хватить на 136 дней торговли. Об этом рассказали в пресс-службе Госсобрания РБ.
Жители республики могут не бояться дефицита товаров. Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ, отметил, что проблем с поставками нет, цены на товары почти не изменились. Немного подорожали сахар, гречка, мука и яйца.
В конце марта вырос спрос на лимон, чеснок и имбирь – цены на эти продукты значительно выросли. Поставки имбиря в этом году по сравнению с прошлым увеличились в 12 раз. Сейчас ажиотаж на товары спадает, поэтому цены восстанавливаются после «взрывного скачка».
Фото: Интернет.