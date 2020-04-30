В Башкирии стало известно, на сколько хватит запасов продовольствия

В Башкирии стали известно, на сколько хватит продовольственных запасов в республике. По последним подсчетам товара должно хватить на 136 дней торговли. Об этом рассказали в пресс-службе Госсобрания РБ.

Жители республики могут не бояться дефицита товаров. Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ, отметил, что проблем с поставками нет, цены на товары почти не изменились. Немного подорожали сахар, гречка, мука и яйца.

В конце марта вырос спрос на лимон, чеснок и имбирь – цены на эти продукты значительно выросли. Поставки имбиря в этом году по сравнению с прошлым увеличились в 12 раз. Сейчас ажиотаж на товары спадает, поэтому цены восстанавливаются после «взрывного скачка».

В конце марта спрос на них вырос многократно. Так, с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2 400 тонн свежего имбиря, что в 12 раз больше объема за тот же период в прошлом году. При этом доля поставок из Китая достигла 100 процентов. Импорт чеснока вырос за тот же период в два раза. Однако сейчас ажиотаж уже спал, цены после взрывного скачка восстанавливаются.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Фото: Интернет. 