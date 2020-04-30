В Башкирии приюты для брошенных животных будут строить за счет бюджета

Госсобрание Башкирии обсуждает законопроект об ответственном обращении с животными. Проект уже прошёл первое чтение. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая республики.
Поправки подразумевают строительство приютов для животных за счет бюджета. В законопроекте прописаны новые правила отлова и обращения с собаками и котами – за организациями, осуществляющими отлов животных, будет повышен контроль. Убивать пойманных зверьков после отлова можно будет только в исключительных случаях.
В республике будут придерживаться плана ОСВВ – животных будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать. Отлавливать животных при детях и с помощью травмирующих приспособлений будет запрещено. Пропавших питомцев обязательно нужно будет возвращать владельцам.
Фото: Интернет.