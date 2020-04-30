В Башкирии приюты для брошенных животных будут строить за счет бюджета

Процесс отлова и выпуска животного на волю в случае принятия закона необходимо будет фиксировать на видео. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи. Предусмотрен также запрет на использование при отлове средств, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии