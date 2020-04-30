В Башкирии приюты для брошенных животных будут строить за счет бюджета

Госсобрание Башкирии обсуждает законопроект об ответственном обращении с животными. Проект уже прошёл первое чтение. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Поправки подразумевают строительство приютов для животных за счет бюджета. В законопроекте прописаны новые правила отлова и обращения с собаками и котами – за организациями, осуществляющими отлов животных, будет повышен контроль. Убивать пойманных зверьков после отлова можно будет только в исключительных случаях.

В республике будут придерживаться плана ОСВВ – животных будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать. Отлавливать животных при детях и с помощью травмирующих приспособлений будет запрещено. Пропавших питомцев обязательно нужно будет возвращать владельцам.

Процесс отлова и выпуска животного на волю в случае принятия закона необходимо будет фиксировать на видео. Надзорные органы будут вправе в любой момент потребовать эти видеозаписи. Предусмотрен также запрет на использование при отлове средств, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

Фото: Интернет. 