Жителям с двойным гражданством в России разрешили выехать из страны

Всем жителям России, у которых есть второе гражданство, разрешили выехать из страны. Отмечается, что выехать за границу страны можно будет только один раз. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
После введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции покинуть Россию могли только иностранцы. Теперь все граждане, у которых есть двойное гражданство, могут выехать из страны один раз. Напоминаем, что с 27 марта были прекращены все авиарейсы с другими странами.
В среду 29 апреля премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения не въезд иностранцев в Россию. Ограничения снимут только после улучшения ситуации в стране. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти три миллиона заражённых коронавирусом.