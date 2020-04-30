В России количество заболевших коронавирусом превысило 106 тыс. человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил новые данные. За сутки в России зарегистрировано 7099 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших за всё время пандемии составляет 106 498 человек.

За сутки зарегистрирована 101 смерть пациентов с коронавирусом (за всё время – 1073). Полностью излечились от вируса за сутки 1333 человек (за всё время – 11 619). Число больных на данный момент составляет 93 806 человек.

В Башкирии данные по количеству пациентов с коронавирусом также изменились. За сутки зафиксировано 75 новых случаев заболевания (за всё время – 766). Число летальных исходов не изменилось, а полностью выздоровели и выписаны из больницы 120 пациентов.