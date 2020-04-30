«Шансов нет»: состояние умирающего парня из Башкирии сильно ухудшилось

Состояние крайне тяжелое, глубокая кома, без какой-либо динамики, но смерть мозга мы еще поставить не можем. Шансов на жизнь практически нет, но мы обязаны бороться за его жизнь до конца, надеемся и не опускаем руки, пока работаем. Вот слова врача-реаниматолога. Сейчас надеяться нужно только на чудо

Ралина Шамсутдинова, сестра Ранэля