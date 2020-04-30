«Шансов нет»: состояние умирающего парня из Башкирии сильно ухудшилось

За судьбой 19-летнего Ранэля из Стерлитамака следит вся республика уже две недели. Из-за стечения неблагоприятных обстоятельств парень не смог получить лечение в больнице из-за объявленного в ней карантина. Самочувствие Ранэля становится хуже с каждым днем: всему виной опухоль мозга. 

Сегодня сестра молодого человека Ралина написала в социальных сетях, что ее брат впал в глубокую кому. Врачи говорят, что динамики к выздоровлению у парня нет. Однако медики не собираются опускать руки, а родственники не перестают верить в чудо.

Состояние крайне тяжелое, глубокая кома, без какой-либо динамики, но смерть мозга мы еще поставить не можем. Шансов на жизнь практически нет, но мы обязаны бороться за его жизнь до конца, надеемся и не опускаем руки, пока работаем. Вот слова врача-реаниматолога. Сейчас надеяться нужно только на чудо

Ралина Шамсутдинова, сестра Ранэля

Напомним, что региональный Минздрав обещал оказать медицинскую помощь молодому человеку.  В ведомстве подчеркнули, что в курсе этой ситуации. Там отметили, что больного согласился оперировать известный нейрохирург из уфимской больницы № 21.

28 апреля выезжала в Салават бригада нейрохирургов (санавиация), там же была организована телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Принято решение о продолжении лечения в Салавате, под наблюдением республиканских и федеральных специалистов

пресс-служба Минздрава РБ