«Шансов нет»: состояние умирающего парня из Башкирии сильно ухудшилось

За судьбой 19-летнего Ранэля из Стерлитамака следит вся республика уже две недели. Из-за стечения неблагоприятных обстоятельств парень не смог получить лечение в больнице из-за объявленного в ней карантина. Самочувствие Ранэля становится хуже с каждым днем: всему виной опухоль мозга.
Сегодня сестра молодого человека Ралина написала в социальных сетях, что ее брат впал в глубокую кому. Врачи говорят, что динамики к выздоровлению у парня нет. Однако медики не собираются опускать руки, а родственники не перестают верить в чудо.
Напомним, что региональный Минздрав обещал оказать медицинскую помощь молодому человеку. В ведомстве подчеркнули, что в курсе этой ситуации. Там отметили, что больного согласился оперировать известный нейрохирург из уфимской больницы № 21.