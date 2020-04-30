В Башкирии запретили посещение кладбищ в День поминовения

Сегодня, 30 апреля, на совещании в Правительстве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в регионе. Были внесены некоторые изменения в режим самоизоляции. Так, был продлен запрет на посещение кладбищ.
2 мая указом Главы Башкирии был введен День поминовения и почитания. На кладбища республики в этот день организованы автобусные выезды, помощь в благоустройстве могил ветеранов, родовых мест захоронения. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации этот день переносится.
Такая мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, за последние сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19 в Башкирии. За всё время выявлено 766 человек с коронавирусом.
Фото: Интернет.