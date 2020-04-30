В Башкирии запретили посещение кладбищ в День поминовения

Сегодня, 30 апреля, на совещании в Правительстве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в регионе. Были внесены некоторые изменения в режим самоизоляции. Так, был продлен запрет на посещение кладбищ.

2 мая указом Главы Башкирии был введен День поминовения и почитания. На кладбища республики в этот день организованы автобусные выезды, помощь в благоустройстве могил ветеранов, родовых мест захоронения. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации этот день переносится.

Ранее мы установили 2 мая Днем поминовения и почитания. В нынешних условиях Указ об этом дне переносится. Возможно, на лето. Все кладбища мы закрываем, они открыты только для захоронений. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Такая мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, за последние сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19 в Башкирии. За всё время выявлено 766 человек с коронавирусом.