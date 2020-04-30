Пожарным Башкирии передали новую спецтехнику

В День пожарной охраны России спасателям Башкортостана передали новую технику. Автоцистерна с лестницей отправилась в подразделение МЧС с. Амзя г. Нефтекамск. Техника позволит работать в многоэтажных зданиях высотой до 24 метров.

Машина приобретена на средства регионального бюджета в рамках реализации «Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории республики до 2030 года». По той же программе в этом году планируется приобретение еще шесть автоцистерн для подразделений Госкомитета по ЧС и 30 единиц прицепной техники для добровольной пожарной охраны.