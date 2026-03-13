Башкирия выстраивает новую географию внешнеэкономических связей

Башкортостан уверенно встраивается в новую карту внешнеэкономических связей. Об этом пишет телеграмм-канал ГосСовет. В случае с Абхазией международные связи Башкортостана строятся не только вокруг экономики. Стороны реализуют гуманитарные проекты, открывают образовательные и культурные площадки.

Кроме того, одним из главных внешних партнёров Башкирии сегодня становится Узбекистан. В феврале в Уфу приезжала делегация Ташкентской области, с которой обсуждались конкретные проекты: строительство индустриального парка в Узбекистане, гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства в Башкирии. В повестке внешнеэкономического внимания Башкирии и индустриальный парк в Таджикистане.