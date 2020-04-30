В Уфе больных COVID-19 исследуют дистанционно

Кардиограмма в режиме онлайн для пациентов с COVID-19. Теперь врачам функциональной диагностики не надо заходить в грязную, или, как её еще называют, "красную зону". На помощь приходят мобильные ЭКГ-аппараты с функцией дистанционной передачи данных.

Специалист функциональной диагностики теперь может в режиме онлайн наблюдать за кардиограммой больного из своего кабинета. Это видео с рассказом о возможностях нового ЭКГ-аппарата по нашей просьбе сняли врачи инфекционного госпиталя 8-й больницы. Они находятся по ту сторону "чистой зоны" – то есть там, где лежат пациенты с COVID-19.

Врач функциональной диагностики, который находится в "чистой зоне" на удаленке, он видит все параметры, он видит это ЭКГ, читает это ЭКГ и выдает свое заключение. Соответственно врач, находящийся в грязной зоне, в онлайн сразу же видит заключение, может корригировать лечение. Арина Мельникова, начальник координационного центра инфекционного госпиталя ГКБ №8 г. Уфы

Маленький аппарат, провода, датчики и USB-кабель для соединения с ноутбуком. Всё помещается в небольшой чемоданчик. Его можно переносить на любой этаж, к примеру, к нетранспортабельным пациентам. По программе обеспечения инфекционных госпиталей оборудованием, врачи 8-й больницы получили пять мобильных аппаратов ЭКГ. Задача – минимизировать контакты между медперсоналом внутри больницы. По этому принципу и построена вся работа.

Вся документация ведется здесь, то есть в "красной зоне" документации нет. Врачи работают непосредственно с пациентами, всю информацию вводят в программу, также делаются назначения, медсестры отмечают. Раиса Сулейманова, врач координационного центра инфекционного госпиталя ГКБ №8 г. Уфы