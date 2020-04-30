В Уфе больных COVID-19 исследуют дистанционно

Кардиограмма в режиме онлайн для пациентов с COVID-19. Теперь врачам функциональной диагностики не надо заходить в грязную, или, как её еще называют, "красную зону". На помощь приходят мобильные ЭКГ-аппараты с функцией дистанционной передачи данных.
Специалист функциональной диагностики теперь может в режиме онлайн наблюдать за кардиограммой больного из своего кабинета. Это видео с рассказом о возможностях нового ЭКГ-аппарата по нашей просьбе сняли врачи инфекционного госпиталя 8-й больницы. Они находятся по ту сторону "чистой зоны" – то есть там, где лежат пациенты с COVID-19.
Маленький аппарат, провода, датчики и USB-кабель для соединения с ноутбуком. Всё помещается в небольшой чемоданчик. Его можно переносить на любой этаж, к примеру, к нетранспортабельным пациентам. По программе обеспечения инфекционных госпиталей оборудованием, врачи 8-й больницы получили пять мобильных аппаратов ЭКГ. Задача – минимизировать контакты между медперсоналом внутри больницы. По этому принципу и построена вся работа.
В связи с пандемией не только школьникам пришлось освоить дистанционные методы образования, но и тем, кто непосредственно находится в самом очаге вирусной инфекции. Только здесь в отличие от школьной программы ошибаться нельзя. На весах не отметки, а человеческие жизни.