В Уфе строители новой инфекционки завершили этап подземных работ

Масштабный этап работ завершился на площадке строящейся инфекционной больницы под Уфой. Здесь выполнена та часть, которая проводилась под землей. Об этом БСТ сообщил директор по строительству Олег Бабенков.

Всего на объекте сейчас около 400 человек. Они трудятся в сжатые сроки. Башкортостан использовал опыт Китая, чтобы в рекордные две недели сдать общежития для врачей. Сейчас возводятся непосредственно корпуса для лечения больных. Первый пациент поступит в новую инфекционную лечебницу 25 мая. Строители используют быстровозводимые материалы и гарантируют их качество на срок до 50 лет.