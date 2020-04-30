В Уфе строители новой инфекционки завершили этап подземных работ

Масштабный этап работ завершился на площадке строящейся инфекционной больницы под Уфой. Здесь выполнена та часть, которая проводилась под землей. Об этом БСТ сообщил директор по строительству Олег Бабенков.

Всего на объекте сейчас около 400 человек. Они трудятся в сжатые сроки. Башкортостан использовал опыт Китая, чтобы в рекордные две недели сдать общежития для врачей. Сейчас возводятся непосредственно корпуса для лечения больных. Первый пациент поступит в новую инфекционную лечебницу 25 мая.  Строители используют быстровозводимые материалы и гарантируют их качество на срок до 50 лет.

На сегодняшний день основное то, что мы вылезли из земли. Мы полностью закончили работу по забивке свай, закончили полностью работу по монолиту, по заливке всех бетонных плит. Ведутся работы по возведению корпусов, обустройство постоянных дорог и прокладки наружных сетей.

Олег Бабенков, директор по строительству инфекционной больницы