Премьер-министр России заразился коронавирусом и временно сложил полномочия

У премьера-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится на самоизоляции. Об этом он доложил Владимиру Путину.
В настоящее время правительство продолжает свою работу в штатном режиме. На место Мишустина временно назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ.
Владимир Путин поблагодарил премьер-министра за его работу.
Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой максимально ответственно отнестись к своему здоровью во время майских праздников.
Фото: Интернет.