Премьер-министр России заразился коронавирусом и временно сложил полномочия

У премьера-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится на самоизоляции. Об этом он доложил Владимиру Путину.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

В настоящее время правительство продолжает свою работу в штатном режиме. На место Мишустина временно назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ.

То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым.

Владимир Путин, Президент РФ

Владимир Путин поблагодарил премьер-министра за его работу.

Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься.

Владимир Путин, Президент РФ

Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой максимально ответственно отнестись к своему здоровью во время майских праздников.

Фото: Интернет.