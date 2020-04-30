Премьер-министр России заразился коронавирусом и временно сложил полномочия

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег.

Михаил Мишустин, премьер-министр России