В Башкирии Первомай впервые отметили в формате онлайн

Впервые Праздник Весны и Труда 1 мая прошел без митингов и демонстраций. Первомайская интернет-акция профсоюзов 2020 года прошла в формате онлайн. Всемирный день солидарности ежегодно отмечается как защита интересов рабочих во всем мире.

Профсоюзы в этот день выходят на праздничный митинг, привлекая внимание к важным проблемам работающего населения. В этом году это мероприятие провели дистанционно, в связи с пандемией коронавируса. В социальной сети они разместили записи с требованием решать основные социальные проблемы с общим хештегом.