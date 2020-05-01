В Уфе уровень реки Белой приближается к пиковой отметке

Более 60 участков и два жилых дома подтоплены в микрорайоне Кооперативная поляна. Помимо этого, вода зашла в огороды садовых товариществ Кировского, Калининского и Демского районов Уфы. Уровень реки Белой приближается к своей пиковой отметке.

Ежедневно сотрудники Управления Гражданской защиты мониторят обстановку в жилых зонах. По затопленным территориям прошелся и корреспондент БСТ.

Какой-либо помощи в этом доме пока не ждут. Плавсредства имеются, да и опыт прохождения весеннего половодья солидный. Лев Букарев в микрорайоне Кооперативная поляна живет с 53-го года, с самого рождения. Мужчина уверен, что в этом году уровень намного не поднимется. Пока вода подтопила лишь часть огорода.

Вообще в этом году считаю, что не критично. Потому сколько здесь живем, похоже, пик вот-вот наступает. В 2017, например, уровень был совсем другой. Лев Букарев, житель микрорайона Кооперативная поляна

Тогда этот забор практически ушел под воду при уровни Белой в семь метров 56 см. Сегодня же на 8 часов утра самая полноводная река республики в районе Уфы держалась на отметке 628 сантиметров от нулевого поста. Этого хватило для самых низменных участков улиц.

Сейчас в микрорайоне Кооперативная поляна подтоплено 62 участка и два дома. Местами, к примеру, по улице Малая Заречная уровень воды уже больше метра.

Практически все дома на Малой Заречной построены на возвышенности, а вот по улице не то, чтобы проехать, в забродниках пройти тяжело. Жители смеются, мол, теперь режим самоизоляции точно не нарушим.

Каратин капитально соблюдается. Никак не нарушишь, даже в магазин сходить не могу. Виктор Бессольцев, житель микрорайона Кооперативная Поляна

Сотрудники Управления Гражданской защиты утром и вечером обходят все подтопившие подворья. Основной вопрос к жителям: требуется ли эвакуация или другая помощь?

Ежедневно Управлением Гражданской защиты Кировского района проводится обход данной территории, спрашиваем, что необходимо. Если поступают какие-то заявки, обращения, то исполняем. Мониторниг состояния также по подходу воды ведется ежедневно. Салават Муртазин, начальник Управления Гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы