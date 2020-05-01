В Уфе уровень реки Белой приближается к пиковой отметке

Более 60 участков и два жилых дома подтоплены в микрорайоне Кооперативная поляна. Помимо этого, вода зашла в огороды садовых товариществ Кировского, Калининского и Демского районов Уфы. Уровень реки Белой приближается к своей пиковой отметке.
Ежедневно сотрудники Управления Гражданской защиты мониторят обстановку в жилых зонах. По затопленным территориям прошелся и корреспондент БСТ.
Какой-либо помощи в этом доме пока не ждут. Плавсредства имеются, да и опыт прохождения весеннего половодья солидный. Лев Букарев в микрорайоне Кооперативная поляна живет с 53-го года, с самого рождения. Мужчина уверен, что в этом году уровень намного не поднимется. Пока вода подтопила лишь часть огорода.
Тогда этот забор практически ушел под воду при уровни Белой в семь метров 56 см. Сегодня же на 8 часов утра самая полноводная река республики в районе Уфы держалась на отметке 628 сантиметров от нулевого поста. Этого хватило для самых низменных участков улиц.
Сейчас в микрорайоне Кооперативная поляна подтоплено 62 участка и два дома. Местами, к примеру, по улице Малая Заречная уровень воды уже больше метра.
Практически все дома на Малой Заречной построены на возвышенности, а вот по улице не то, чтобы проехать, в забродниках пройти тяжело. Жители смеются, мол, теперь режим самоизоляции точно не нарушим.
Сотрудники Управления Гражданской защиты утром и вечером обходят все подтопившие подворья. Основной вопрос к жителям: требуется ли эвакуация или другая помощь?
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, а вот уровни воды в реках должны пойти на спад. Так что, Букаревым и большинству жителей микрорайона лодки этой весной не понадобятся. Если только не в качестве прогулочных плавсредств.