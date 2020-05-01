В Бирске нуждающимся передали около 2 тыс продуктовых наборов

«Автопоезд добра» в Бирске. Около двух тысяч продуктовых наборов передали в этом городе нуждающимся. Как сообщили в администрации муниципалитета, получателями стали многодетные и малообеспеченные семьи с детьми.

Благотворителями выступили крупные предприятия республики, которые перечислили средства. После этого скомпоновали продуктовые наборы. По линии партии «Единая Россия» осуществляется их передача до адресатов.