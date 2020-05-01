В Бирске нуждающимся передали около 2 тыс продуктовых наборов

«Автопоезд добра» в Бирске. Около двух тысяч продуктовых наборов передали в этом городе нуждающимся. Как сообщили в администрации муниципалитета, получателями стали многодетные и малообеспеченные семьи с детьми.
Благотворителями выступили крупные предприятия республики, которые перечислили средства. После этого скомпоновали продуктовые наборы. По линии партии «Единая Россия» осуществляется их передача до адресатов.
В наборы вошли продукты башкирского производства: крупы, сахар, чай, подсолнечное масло и вкусности к чаю. По данным партии «Единая Россия», следующий выезд планируется накануне Дня Победы – 8 мая. Всего акция охватит почти две тысячи сотрудников 56 медучреждений и порядка 1,5 тысяч работников из 70 организаций соцобслуживания.