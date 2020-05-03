«Борись, братишка!»: в Башкирии парня с опухолью мозга прооперируют хирурги из Москвы

Молодого парня с тяжёлым диагнозом ждёт лечение от столичных врачей. Напомним, 19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака борется с опухолью мозга. История борьбы с болезнью получила широкий резонанс в Башкирии.
Ранэля не смогли принять на плановый осмотр в уфимской больнице из-за коронавируса. Состояние молодого человека постепенно начало ухудшаться – сейчас парень находится в коме под аппаратом ИВЛ в Салавате. Когда состояние Ранэля позволит, его перевезут в Уфу на операцию, которую проведут хирурги из Москвы.
Уфимские врачи следят за состоянием Ранэля дистанционно. Семья знает о планах на лечение, всех этапах проведения операции – каждый день у них есть возможность выйти на связь с заместителем главного врача больницы. Также непростой случай Ранэля полностью контролируется министерством здравоохранения Башкирии и Максимом Забелиным лично.
Фото: Соцсети.