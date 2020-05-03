«Борись, братишка!»: в Башкирии парня с опухолью мозга прооперируют хирурги из Москвы

Молодого парня с тяжёлым диагнозом ждёт лечение от столичных врачей. Напомним, 19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака борется с опухолью мозга. История борьбы с болезнью получила широкий резонанс в Башкирии.

Ранэля не смогли принять на плановый осмотр в уфимской больнице из-за коронавируса. Состояние молодого человека постепенно начало ухудшаться – сейчас парень находится в коме под аппаратом ИВЛ в Салавате. Когда состояние Ранэля позволит, его перевезут в Уфу на операцию, которую проведут хирурги из Москвы.

Как только динамика Ранэля улучшится, его перевезут в Уфу, и туда приедут московские врачи, и будут его оперировать! Сейчас самое главное, чтобы он выкарабкался из этого состояния. Давайте все вместе будем молиться за Ранэля!!! Борись, братишка! И не сдавайся!! Ты не один! Я знаю, ты чувствуешь нашу поддержку! Всеми силами мы поставим тебя на ноги.

сестра Ранэля Шамсутдинова 

Уфимские врачи следят за состоянием Ранэля дистанционно. Семья знает о планах на лечение, всех этапах проведения операции – каждый день у них есть возможность выйти на связь с заместителем главного врача больницы. Также непростой случай Ранэля полностью контролируется министерством здравоохранения Башкирии и Максимом Забелиным лично.

Фото: Соцсети. 