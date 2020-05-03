«Борись, братишка!»: в Башкирии парня с опухолью мозга прооперируют хирурги из Москвы

Как только динамика Ранэля улучшится, его перевезут в Уфу, и туда приедут московские врачи, и будут его оперировать! Сейчас самое главное, чтобы он выкарабкался из этого состояния. Давайте все вместе будем молиться за Ранэля!!! Борись, братишка! И не сдавайся!! Ты не один! Я знаю, ты чувствуешь нашу поддержку! Всеми силами мы поставим тебя на ноги.

сестра Ранэля Шамсутдинова