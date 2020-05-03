«Своих не бросаем»: в Башкирию начали возвращаться вахтовики из очага распространения COVID-19

28 апреля стало известно, что на Чаяндинском месторождении в Якутии появилась вспышка коронавируса. Вахтовики вышли на стихийный митинг против не отвечающих карантину условий проживания. Башкирия стала первым регионом, который начал возврат рабочих на родину.
После появления коронавируса на месторождении, вахтовикам не показывали результаты их анализов, не соблюдали карантинные меры (и зараженные, и здоровые жили в одном общежитии). Рабочие обратились к Главе Башкирии с просьбой о помощи, и Радий Хабиров оперативно отозвался на проблему рабочих. Известно, что в Якутии работают вахтовики из Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов и городов Сибай и Баймак.
3 мая в аэропорт «Магнитогорск» прибыли первые 200 рабочих, а в течение недели планируется вывезти из очага всех 1800 вахтовиков. Всех прибывших обязательно разместят на карантин в обсерватор в один из санаториев Абзелиловского района. Каждый рабочий пройдёт глубокое медицинское обследование, на карантине за здоровьем вахтовиков будут следить медицинские работники – тесты на коронавирус уже прибывших ребят показали отрицательный результат.