«Своих не бросаем»: в Башкирию начали возвращаться вахтовики из очага распространения COVID-19

28 апреля стало известно, что на Чаяндинском месторождении в Якутии появилась вспышка коронавируса. Вахтовики вышли на стихийный митинг против не отвечающих карантину условий проживания. Башкирия стала первым регионом, который начал возврат рабочих на родину.

После появления коронавируса на месторождении, вахтовикам не показывали результаты их анализов, не соблюдали карантинные меры (и зараженные, и здоровые жили в одном общежитии). Рабочие обратились к Главе Башкирии с просьбой о помощи, и Радий Хабиров оперативно отозвался на проблему рабочих. Известно, что в Якутии работают вахтовики из Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов и городов Сибай и Баймак.

Мы не задумываясь их примем. Это наши братья, жители республики. Да, это большой объём работы. Среди них, безусловно, есть и инфицированные COVID-19. Это будет очень серьёзная нагрузка на систему здравоохранения.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

3 мая в аэропорт «Магнитогорск» прибыли первые 200 рабочих, а в течение недели планируется вывезти из очага всех 1800 вахтовиков. Всех прибывших обязательно разместят на карантин в обсерватор в один из санаториев Абзелиловского района. Каждый рабочий пройдёт глубокое медицинское обследование, на карантине за здоровьем вахтовиков будут следить медицинские работники – тесты на коронавирус уже прибывших ребят показали отрицательный результат.

Все они сдали тесты на месторождении и тесты показали отрицательный результат. В течение недели мы подготовили базу пребывания в соответствии со строгими регламентами Роспотребнадзора. Ребятам предоставлены оборудованные для комфортного пребывания номера с душевыми кабинами, горячее питание. В номерах установлены телевизоры, холодильники, чайники. Обеспечена полная безопасность сотрудников обсерватора. Все СИЗы и медикаменты закуплены в достаточном количестве. Обращаюсь к родным наших ребят-вахтовиков. Я прекрасно вас понимаю. Очень хочется увидеться. Но не стоит сейчас подвергать себя риску. Потерпите. Берегите себя и своё здоровье. А о ваших сыновьях, мужьях, братьях и отцах позаботимся мы. Своих не бросаем.

Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района