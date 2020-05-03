«Своих не бросаем»: в Башкирию начали возвращаться вахтовики из очага распространения COVID-19

Все они сдали тесты на месторождении и тесты показали отрицательный результат. В течение недели мы подготовили базу пребывания в соответствии со строгими регламентами Роспотребнадзора. Ребятам предоставлены оборудованные для комфортного пребывания номера с душевыми кабинами, горячее питание. В номерах установлены телевизоры, холодильники, чайники. Обеспечена полная безопасность сотрудников обсерватора. Все СИЗы и медикаменты закуплены в достаточном количестве. Обращаюсь к родным наших ребят-вахтовиков. Я прекрасно вас понимаю. Очень хочется увидеться. Но не стоит сейчас подвергать себя риску. Потерпите. Берегите себя и своё здоровье. А о ваших сыновьях, мужьях, братьях и отцах позаботимся мы. Своих не бросаем.

Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района