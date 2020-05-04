Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Прогнозируемая дата окончания вспышки COVID-19 в России изменена. Исследования провели ученые из Сингапура. Согласно их данным, пандемия может завершиться 12 августа.

Дата сдвинулась на четверо суток. Это связано с тем, что за последние несколько дней число выявленных случаев заражения коронавирусом резко увеличилось. Ученые отметили, что к прогнозам нужно относиться без "чрезмерного оптимизма".

Даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации. Авторы прогноза также предупредили, что властям лучше не торопиться снимать ограничения - в мире может последовать вторая волна COVID-19.

Прогноз основан на математической модели распространения инфекции. В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.