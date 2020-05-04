Названы самые ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев описал самые ранние симптомы коронавируса. С его слов, на ранних стадиях заболевания человек может ощущать чувство похмелья. Подчеркнул, что данные симптомы наблюдаются в первые два-три дня заболевания.
Далее коронавирусная инфекция спускается до трахеи. После этого у человека начинаются приступы удушья и меняется голос. Далее вирус поражает начинается бронхи и легкие.
Врач рекомендует не пренебрегать собственными ощущениями. При наличии симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
Фото: Интернет.