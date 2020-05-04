Названы самые ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев описал самые ранние симптомы коронавируса. С его слов, на ранних стадиях заболевания человек может ощущать чувство похмелья. Подчеркнул, что данные симптомы наблюдаются в первые два-три дня заболевания.

Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания.

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории

Далее коронавирусная инфекция спускается до трахеи. После этого у человека начинаются приступы удушья и меняется голос. Далее вирус поражает начинается бронхи и легкие.

Врач рекомендует не пренебрегать собственными ощущениями. При наличии симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Фото: Интернет.