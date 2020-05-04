В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии число заболевших COVID-19 достигло 1102 человек. За сутки в республике выявили еще 80 новых случаев. В регионе провели почти 90 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в Башкирии на поправку пошли двое пациентов. Всего в республике от коронавируса вылечились 185 человек. Общее число погибших от COVID-19 в республике осталось неизменным - 14.

В России зарегистрировано уже 145 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 10 581 новый случай. Полностью выздоровели 18 095 человек, 1356 - скончались.