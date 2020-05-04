В Башкирии раздадут еще 100 тысяч масок

В Башкирии раздадут еще 100 тысяч масок. Об этом на совещании в режиме видеоконференции сообщил Радий Хабиров. Напомним, сегодня, 4 мая, в республике стартовала акция, в рамках которой жителям раздаются бесплатные 50 тысяч масок.

Радий Хабиров отметил, что сегодня-завтра необходимо организовать дополнительную раздачу масок. С сегодняшнего дня, как сообщалось ранее, в республике начал действовать обязательный масочный режим. Глава региона рассказал, что к сегодняшнему дню была проведена проверка аптечного фонда.

Коллеги ездили по Уфе, по другим муниципалитетам. В принципе, довольно просто купить маску, практически во всех аптеках есть. Но, тем не менее, мы приняли решение раздать еще 100 тысяч масок. Глава Башкирии Радий Хабиров

Также он добавил, что в случае необходимости будет проведена дополнительная раздача масок. Глава подчеркнул, что это будет организовано не для тех, кто хочет получить бесплатную маску. Речь о тех, кому это действительно необходимо.