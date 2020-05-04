«Готовьте медицину»: в Башкирию прилетают еще несколько бортов с вахтовиками

В Башкирию начали возвращаться вахтовики. Как уже сообщалось ранее, 1800 жителей республики застряли в Якутии, где зафиксирована вспышка коронавируса. 3 мая 200 работников «СтройТрансНефтеГаз» уже прибыли, их разместили в обсерваторе Абзелиловского района.

На оперативном совещании первый заместитель Руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов сообщил, что прибыло уже три борта, четвертый как раз должен был приземлиться сегодня после обеда. Также завтра, 5 мая, утром должны прилететь еще 2 борта. Все они возвращают вахтовиков домой.

Первые 4 борта – это 400 человек. По информации, которую нам оттуда дают, которую мы перепроверим, нет понимания по степени инфицирования этих людей. Мы сегодня анализы берем, завтра будем понимать. С высокой температурой и внешними показателями пока нет.

Глава Башкирии Радий Хабиров

Все прибывшие вахтовики должны будут оставаться на карантине в обсерваторах не две недели. Им придется провести в обсерваторах 21 день. Радий Хабиров отметил, что так предписывают указания Минздрава, Роспотребнадзора РФ, главного инфекциониста РФ.

Все учреждения будут находиться под охраной во время пребывания в них вахтовиков. Кроме того, Радий Хабиров поручил обеспечить прибывших нормальными условиями: питанием, бытом. Серьезность нагрузки на здравоохранения может серьезно возрасти, подчеркнул Глава, обращаясь к министру здравоохранения РБ Максиму Забелину.

1800 людей! Из них какая-то часть, конечно же, мне говорили, инфицирована. Максим Васильевич, это очень серьезная нагрузка на здравоохранение. Если там высокий процент инфицированных, то мы можем получить за один день большое количество. Мне говорят, что пока с внешними показателями болезни нет прибывших. Но очень высока вероятность, что вам придется еще более активно работать. Готовьте, пожалуйста, медицину.

Глава Башкирии Радий Хабиров