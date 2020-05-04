«Готовьте медицину»: в Башкирию прилетают еще несколько бортов с вахтовиками

В Башкирию начали возвращаться вахтовики. Как уже сообщалось ранее, 1800 жителей республики застряли в Якутии, где зафиксирована вспышка коронавируса. 3 мая 200 работников «СтройТрансНефтеГаз» уже прибыли, их разместили в обсерваторе Абзелиловского района.
На оперативном совещании первый заместитель Руководителя Администрации Главы РБ Ринат Баширов сообщил, что прибыло уже три борта, четвертый как раз должен был приземлиться сегодня после обеда. Также завтра, 5 мая, утром должны прилететь еще 2 борта. Все они возвращают вахтовиков домой.
Все прибывшие вахтовики должны будут оставаться на карантине в обсерваторах не две недели. Им придется провести в обсерваторах 21 день. Радий Хабиров отметил, что так предписывают указания Минздрава, Роспотребнадзора РФ, главного инфекциониста РФ.
Все учреждения будут находиться под охраной во время пребывания в них вахтовиков. Кроме того, Радий Хабиров поручил обеспечить прибывших нормальными условиями: питанием, бытом. Серьезность нагрузки на здравоохранения может серьезно возрасти, подчеркнул Глава, обращаясь к министру здравоохранения РБ Максиму Забелину.