«Готовьте медицину»: в Башкирию прилетают еще несколько бортов с вахтовиками

1800 людей! Из них какая-то часть, конечно же, мне говорили, инфицирована. Максим Васильевич, это очень серьезная нагрузка на здравоохранение. Если там высокий процент инфицированных, то мы можем получить за один день большое количество. Мне говорят, что пока с внешними показателями болезни нет прибывших. Но очень высока вероятность, что вам придется еще более активно работать. Готовьте, пожалуйста, медицину.

Глава Башкирии Радий Хабиров