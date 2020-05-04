В ковид-госпитали Башкирии направили 33 цифровых компьютерных кардиографа

В ковид-госпитали Башкирии направили новое оборудование. 7 таких медучреждений получили 33 цифровых компьютерных кардиограф. По сообщению пресс-службы Минздрава Башкирии, кардиографы выделены больницам в рамках региональных проектов и нацпроекта «Здравоохранение».

Эти аппараты подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС). Так они могут осуществлять передачу электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. Для выявления пациентов с высоким риском развития болезней системы кровообращения создана специальная система.

В РМИАС реализована система учёта, маршрутизации и мониторинга оказания медицинской помощи таким пациентам. Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ наполняет регистры БСК информацией, позволяющей существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания. Пресс-служба Минздрава РБ

Напомним, на сегодня в Башкирии зафиксировано 1102 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 80 новых фактов. Всего выписаны 255 человек, погибли – 14.