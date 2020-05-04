«Радий Фаритович был первым, кто откликнулся»: в Башкирию возвращаются вахтовики из Якутии

В Башкортостан возвращаются вахтовики с Чаяндинского месторождения Якутии. В конце апреля там зафиксировали вспышку коронавируса – сотрудники вышли на митинг из-за того, что были недовольны условиями проживания, которые не отвечали требованиям карантина. Первыми принять своих людей обратно решила республика.

Откуда прилетели и куда приземлились пассажиры этого рейса, понятно по фюзеляжу самолета и трапу. Якутский авиаперевозчик доставил 200 башкирских вахтовиков в Челябинскую область. Пассажиры выглядят непривычно. На всех защитные комбинезоны, можно разглядеть, что точно в таком же облачении и стюардессы, и пилоты. Меры безопасности.

Это наши земляки с Хайбуллинского, Баймакского, Белорецкого районов, городов Сибай и Баймак. Они сдали на месторождении анализы, они у них отрицательные. По распоряжению Главы у нас был немедленно развернут обсерватор. Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района

Вахтовиков доставили в Абзелиловский район на карантин. Именно поэтому было решено, что самолет приземлится в Магнитогорске, а не в Уфе. С разницей в час в аэропорту сел очередной рейс из Якутии, на борту которого находились еще 200 человек. Всех их на автобусах доставили в обсерватор. Транспорт заранее подготовили, обработав салон и изолировав кабину водителя. Возвращения домой с вахты на Чаяндинском месторождении более 10 тысяч человек ждали давно. В конце апреля они вышли на митинг против не отвечающих карантину условий проживания.

Власти Якутии ввели там карантин, объяснив, что обнаружены зараженные сотрудники. Въезд и выезд с территории месторождения запретили. Позднее губернатор Якутии попросил Радия Хабирова организовать прием вахтовиков.

Радий Фаритович был первым, кто откликнулся на его просьбу, потому что там были граждане и других субъектов. И надо отметить, что после того, как мы согласились, главы субъектов тоже начали организовывать вывоз своих граждан. Ринат Баширов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

За ближайшие три дня домой должны вернуться 1000 вахтовиков. К концу недели планируется, что на родине окажутся все работники из Башкортостана – это 1800 человек. Среди них, возможно, будут зараженные, но система здравоохранения к этому готова: созданы резервы, подготовлены обсерваторы. С теми, кто еще находится на Чаяндинском месторождении, мы связались по телефону.

Сегодня днем в Магнитогорске приземлился очередной рейс, на борту было 100 человек. По рекомендации Роспотребнадзора, вахтовики будут находиться в обсерваторе не 14 дней, а 21. Туда их доставляют сразу же из аэропорта. Номера комфортабельные, организовано питание и медсопровождение.