«Радий Фаритович был первым, кто откликнулся»: в Башкирию возвращаются вахтовики из Якутии

В Башкортостан возвращаются вахтовики с Чаяндинского месторождения Якутии. В конце апреля там зафиксировали вспышку коронавируса – сотрудники вышли на митинг из-за того, что были недовольны условиями проживания, которые не отвечали требованиям карантина. Первыми принять своих людей обратно решила республика.
Откуда прилетели и куда приземлились пассажиры этого рейса, понятно по фюзеляжу самолета и трапу. Якутский авиаперевозчик доставил 200 башкирских вахтовиков в Челябинскую область. Пассажиры выглядят непривычно. На всех защитные комбинезоны, можно разглядеть, что точно в таком же облачении и стюардессы, и пилоты. Меры безопасности.
Вахтовиков доставили в Абзелиловский район на карантин. Именно поэтому было решено, что самолет приземлится в Магнитогорске, а не в Уфе. С разницей в час в аэропорту сел очередной рейс из Якутии, на борту которого находились еще 200 человек. Всех их на автобусах доставили в обсерватор. Транспорт заранее подготовили, обработав салон и изолировав кабину водителя. Возвращения домой с вахты на Чаяндинском месторождении более 10 тысяч человек ждали давно. В конце апреля они вышли на митинг против не отвечающих карантину условий проживания.
Власти Якутии ввели там карантин, объяснив, что обнаружены зараженные сотрудники. Въезд и выезд с территории месторождения запретили. Позднее губернатор Якутии попросил Радия Хабирова организовать прием вахтовиков.
За ближайшие три дня домой должны вернуться 1000 вахтовиков. К концу недели планируется, что на родине окажутся все работники из Башкортостана – это 1800 человек. Среди них, возможно, будут зараженные, но система здравоохранения к этому готова: созданы резервы, подготовлены обсерваторы. С теми, кто еще находится на Чаяндинском месторождении, мы связались по телефону.
Сегодня днем в Магнитогорске приземлился очередной рейс, на борту было 100 человек. По рекомендации Роспотребнадзора, вахтовики будут находиться в обсерваторе не 14 дней, а 21. Туда их доставляют сразу же из аэропорта. Номера комфортабельные, организовано питание и медсопровождение.
Уже известно, что одного из вахтовиков поместили в больницу с признаками заболевания. У остальных повторно взяли анализы. Завтра утром уже в уфимском аэропорту сядут два самолета. Вахтовики, наконец, вернутся на родину, но вот обнять родных они, как и остальные, смогут только через три недели.