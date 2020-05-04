В Уфе закрыли кальянную за нарушение режима самоизоляции

Проигнорировали указы. Не все увеселительные заведения республики прекратили работу на период режима самоизоляции. Так, продолжают принимать посетителей некоторые кальянные Уфы – в этом убедились журналисты передачи «Честно говоря» и активисты «Молодой гвардии».

Заведения часто позиционирует себя как кафе-бар. Однако меню состоит только из кальяна, чая и алкоголя. Клиентов принимают по предварительной записи по телефону. Внутри помещения никаких средств защиты. Посетители и персонал без масок и перчаток.

Опыт работы развлекательных заведений Уфы и Стерлитамака ничему не научил предпринимателей. Они до сих пор открываются под разными предлогами и пытаются продолжить свою деятельность ради наживы, не думая о людях и санитарно-эпидемиологических нормах. Антон Буфетов, куратор проекта «Контроль» по Республике Башкортостан «Молодой гвардии Единой России»