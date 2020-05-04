В Башкирии егеря начали учёт популяции медведей

Егеря Ассоциации охотников и рыболовов республики взяли под контроль популяцию медведей в Белокатайском районе. По данным специалистов, в местных лесах сейчас бродят около 40 особей. Хотя весенний учет хозяина тайги больше напоминает охоту, но ведется он без вреда для зверя.

На первый взгляд обычная охотничья байка. Ничего особенного. Если не тот факт, что для егеря Эдуарда Усманова это был самый первый добытый медведь. А сам охотник тогда и школу-то не успел закончить. Хотя уже знал, кем будет, когда вырастет.

Еле заметный след медведя. Да еще и после дождя. Другой бы и внимания не обратил, но наш следопыт, глядя на него, может назвать пол, возраст и вес зверя. К слову, поиски следов хозяина тайги – это не просто увлекательная прогулка в весеннем лесу. Так егеря ведут учет животных: следят за их популяцией, защищают от браконьеров и даже контролируют состояние здоровья зверя. Хотя контроль бывает разный.

Именно медвежье чутьё заставляет охотников тщательно готовиться. Впрочем, егеря Ассоциации охотников и рыболовов республики стрелять сегодня не планируют. Карабин исключительно для самозащиты. Медведь голодный, а значит, злой.

У него чуйка, как у человека, мне кажется. Перед тем, как подойти к лабазу, он круг делает и обязательно с подветренной стороны подойдет. Эдуард Усманов, егерь Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан

Егерь на лабазе – так называется замаскированная на дереве конструкция – ждет появления медведя. Тоже своего рода учет популяции дикого зверя. Даже приманка есть – мертвая лошадиная туша. Вид, конечно, малопривлекательный, но для косолапого, который прямиком из берлоги, лучше не придумаешь. После спячки ему необходимо набрать вес. Поэтому мимо предложенного угощения, скорее всего, не пройдет. В любом случае егерь остается его ждать несколько часов.