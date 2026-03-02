В Башкирии заметили рано проснувшегося медведя

Как рассказали в дирекции парка, на одной из подкормочных площадок установили камеру, чтобы понаблюдать за кабанами зимой. Но из-за весеннего паводка и дождей горные реки вышли из берегов, долгое время к этому участку доступа не было. Фотоловушку забрали только летом, поэтому снимок решили приберечь до весны.