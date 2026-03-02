В Башкирии заметили рано проснувшегося медведя

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться забавными кадрами из мира животных.

Фото №1 - В Башкирии заметили рано проснувшегося медведя

Так, на заповедной территории проснулся медведь. Косолапый раньше времени пошёл искать еду на подкормочную площадку для кабанов. Однако фото мишки было сделано ещё год назад.

Как рассказали в дирекции парка, на одной из подкормочных площадок установили камеру, чтобы понаблюдать за кабанами зимой. Но из-за весеннего паводка и дождей горные реки вышли из берегов, долгое время к этому участку доступа не было. Фотоловушку забрали только летом, поэтому снимок решили приберечь до весны.

Мы ожидали увидеть на кадрах кабанов, а тут нам позирует сам хозяин леса! На Куже медведей больше. После выхода из берлоги косолапые бывают очень голодными и агрессивными. Нашему бурому повезло – его ожидало пиршество от сотрудников заповедника.

Инсур Рыскулов, заместитель директора по охране

Фото: национальный парк «Башкирия». 

