В Башкирии заметили рано проснувшегося медведя

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться забавными кадрами из мира животных.
Так, на заповедной территории проснулся медведь. Косолапый раньше времени пошёл искать еду на подкормочную площадку для кабанов. Однако фото мишки было сделано ещё год назад.
Как рассказали в дирекции парка, на одной из подкормочных площадок установили камеру, чтобы понаблюдать за кабанами зимой. Но из-за весеннего паводка и дождей горные реки вышли из берегов, долгое время к этому участку доступа не было. Фотоловушку забрали только летом, поэтому снимок решили приберечь до весны.
Фото: национальный парк «Башкирия».