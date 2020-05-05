«Без потерь»: в Уфе вторая смена медработников покинула стены РКБ им. Куватова

В Уфе вторая смена медицинских работников покинула стены РКБ имени Куватова. О завершении двухнедельной вахты медиков сообщил на своей странице и.о. главврача РКБ Евгений Кустов. По его словам, все, вышедшие с вахты, здоровы.
«Выходим без потерь», - так Евгений Кустов написал на своей странице на Facebook. Также он рассказал, что в основном вся смена медработников отправится на самоизоляцию. Проводы были быстрыми, но торжественными.
Также медицинских работникам были вручены благодарственные письма от Профсоюза медработников РБ. А на место второй смены вышла следующая бригада медперсонала. Им тоже предстоит двухнедельная вахта в РКБ.
Фото: и.о. главного врача РКБ им. Куватова Евгений Кустов