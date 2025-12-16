В Уфе медработникам вручили премию имени Дамиры Сабирзяновой

Пациенты и медработники услышат друг друга. Минздрав Башкортостана и Союз пациентов республики подпишут соглашение о взаимодействии. Об этом говорили сегодня на церемонии награждения премией имени Дамиры Сабирзяновой. Документ должен помочь выстроить схему взаимодействия для того, чтобы своевременно решать актуальные вопросы.

Отличившимся медработникам на мероприятии вручили премию имени Дамиры Сабирзяновой. Она посвятила здравоохранению более 40 лет своей жизни, работала детским хирургом, вела насыщенную научную деятельность, стояла у истоков формирования в республике юридической защиты медработников. Премию её имени в Башкортостане вручили в третий раз.