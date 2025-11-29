В Уфе прошел отборочный этап фестиваля-конкурса «Имена России»

В Уфе прошел отборочный этап Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России». Его участниками стали около 50 танцевальных коллективов и почти 100 вокальных ансамблей, солистов, музыкантов. В столицу Башкортостана со своими номерами приехали и представители других регионов. У каждого был лишь один шанс, чтобы показать свои способности и пробиться в финал.

Узкий коридор – не помеха для того, чтобы еще раз прогнать танец. Повторение рисунка перед выходом задает юным артистам нужный ритм, а значит, и ошибок на сцене не будет.

Звук кнута обязательно должен быть звонким. Именно он задает тон финальной части казачьего танца в исполнении коллектива «Тархан» из Туймазов. Синхронность и динамика – главные составляющие успешного выступления. Многие юные танцоры связывают свое будущее именно с искусством.

В этот раз Уфа была выбрана площадкой для отборочного этапа, жюри оценивали почти 50 танцевальных коллективов и сольных исполнителей. На сцене конкурсанты исполняли как народные и стилизованные танцы, так и современные хореографические композиции. При этом география участников весьма широка.

К слову, в отборочном этапе в Уфе участие принимали не только танцевальные коллективы, но и вокалисты, хоровые коллективы, музыканты. Также была отдельная категория для конкурсантов – художественное слово. Все они боролись за возможность попасть в финал и стать участниками гала-концерта в Москве.