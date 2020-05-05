В Уфу прилетели 2 спецрейса с вахтовиками из Якутии

В аэропорту «Уфа» приземлились два спецрейса с вахтовиками из Якутии. На борту каждого лайнера по 100 человек. Сразу после приземления у пассажиров измерили температуру тела.

Далее, не посещая терминал аэропорта, они отправились на специальных автобусах в обсерватор. Там им придется провести 14 дней. Кроме того, были продезинфицированы багаж и самолеты, в которых летели вахтовики. Весь процесс проходил под контролем медиков.