В Уфе прошла репетиция церемонии встречи «Золотой Звезды» генерала Шаймуратова

Сегодня в Уфе прошла репетиция главного для предстоящего Дня Победы события – церемонии встречи «Золотой Звезды» Героя России Минигали Шаймуратова. Несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, организаторы обещают провести торжества на самом высоком уровне. 9 мая в мероприятии будут задействованы военная техника, почетный караул и самолеты.

Одним из главных событий этого Дня Победы станет доставка в Уфу «Золотой Звезды» Героя России генерала Шаймуратова. А потому впервые за всю историю парад начнется на взлетно-посадочной полосе в Уфе, где автоколонна будет принимать награду. Начнется все прямо с трапа самолета, на котором «Золотую Звезду» доставят из Москвы. Принимать ее на красной ковровой дорожке будет человек, знающий цену этой награды.

Сегодня майор Николай Злобин не по форме. Впрочем, на репетиции простительно. Командир разведывательного отряда спецназначения и сам был удостоен звания Героя России в 2010 году за спецоперацию на Северном Кавказе.

Доставит звезду в Уфу почетный кортеж в составе автомобилей времен Великой Отечественной. Перевозить награду будет ГАЗ-67, который на войне широко использовался для транспортировки пехоты и раненых. В составе экипажа также ретро-мотоциклы и современные БТР.

Планировалось, чтобы вокруг вдоль дороги стояли люди, приветствовали, но из-за коронавируса расстояние между людьми должно быть не менее 2 метров, поэтому все будут смотреть именно в с помощью вас, по телевизору. Игорь Харченко, военный комиссар Республики Башкортостан

Именно по телевизору можно будет увидеть лучшие ракурсы этого шествия, в прямом эфире телеканала БСТ. Съемка будет вестись не только на земле, но и с воздуха на специальных вертолетах. Вся эта техника использовалась во время трансляции открытия крымского моста.

Действительно, стараемся сделать самую интересную картинку, чтобы наши зрители все увидели, узнали, услышали. У нас будет отличный комментатор – один из лучших историков именно этого периода. Он расскажет, мы покажем. Поэтому наша просьба ко всем: давайте 9 мая безопасно проведем дома и будем смотреть БСТ. В прямом эфире телеканала БСТ мы все покажем. Рустам Зарафутдинов, генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Золотую медаль провезут по центральным улицам города до уфимского Горсовета. А затем кортеж вернется на Советскую площадь, откуда награду передадут в Национальный музей республики. Мероприятие пройдет с минимальным количеством участников, с соблюдением необходимых мер безопасности. Все задействованные лица – в защитных масках и перчатках.

Ветеранов в этом году будут чествовать по отдельному плану. До каждого от Президента РФ, Главы РБ, до каждого, до дома адресаты получат. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан