В Башкирии прошла встреча участников Ассоциации застройщиков

В Уфимском районе прошла встреча участников Ассоциации застройщиков Башкортостана. Представители сферы ознакомились с работой завода по производству окон, дверей и различных перегородок, расположенного в Зубово.

Предприятие запустили год назад. В качестве комплектующих здесь используют белорусские профили и стёкла салаватского производства. С момента открытия уже выполнен большой объем заказов, в частности конструкции для мечети «Ар-Рахим», школы в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон и не только. Среди заказчиков и Московская строительная компания.

Компания также участвовала в «Инвестчасе» у Главы Башкортостана с проектом по расширению производства. Радий Хабиров поддержал инициативу. Организации выделят земельный участок для строительства завода с полным циклом производства стеклянных конструкций. Запуск ожидается в 2027 году. Ранее компания подписала соглашение о партнерстве с башкирской Ассоциацией строителей. Это будет способствовать повышению качества строительных проектов и внедрению инновационных решений.