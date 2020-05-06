Эксперт рассказал об особенностях снятия режима самоизоляции в России

В снятии режима самоизоляции в России стоит учитывать несколько факторов. Появляется третий коронавирусный сценарий – российский. Об этом рассказал академик РАН Феликс Ершов.

В России огромная территория, большое количество национальностей. Разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда столица переживает пик эпидемии, на Дальнем Востоке количество заражённых может быть единичным. В этом и состоит особенность России и необычный, третий сценарий коронавируса.