Эксперт рассказал об особенностях снятия режима самоизоляции в России

В снятии режима самоизоляции в России стоит учитывать несколько факторов. Появляется третий коронавирусный сценарий – российский. Об этом рассказал академик РАН Феликс Ершов.
В России огромная территория, большое количество национальностей. Разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда столица переживает пик эпидемии, на Дальнем Востоке количество заражённых может быть единичным. В этом и состоит особенность России и необычный, третий сценарий коронавируса.
Снимать режим самоизоляции следует начать с Москвы, а остальные регионы могут перенять её опыт, говорит врач. Удержать жителей России дома уже становится сложным. На сегодняшний день режим самоизоляции продлён до 11 мая, в стране зарегистрировано более 155 тысяч заражённых вирусом.