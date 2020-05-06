Самолет Москва – Уфа, подавший сигнал тревоги, приземлился в аэропорту назначения

Накануне вечером в уфимском аэропорту благополучно приземлился самолет, который в воздухе подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Он выполнял рейс из Москвы. На борту воздушного судна было 68 человек.

По данным ТАСС, экипаж подал сигнал тревоги через час после вылета из столицы. Самолет не поменял своего маршрута и сел в Уфе. После приземления борт обследовали.