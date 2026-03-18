Уфа приняла финал IX Всероссийской Универсиады учащихся

В рамках спортивного мероприятия прошли соревнования по лыжным гонкам. Участие в них приняли более 300 юниоров и юниорок со всей страны. В финальный день соревнований лыжники состязались в командном спринте по два человека. Среди юниорок первыми финишную прямую пересекли представительницы Пензенского государственного университета Алина Пеклецова и Екатерина Никитина.