Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

Россия ещё далека от плата по коронавирусу. Во многом это зависит от соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщили в Минздраве.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия прошла лишь незначительную часть пути по направлению к выходу из режима самоизоляции. До пика мы ещё не добрались, также считают в Минздраве. Положение коронавируса напрямую зависит от поведения жителей во время режима самоизоляции.
Режим нерабочих дней был продлён ранее до 11 мая. Всем жителям настоятельно рекомендовали соблюдать все правила самоизоляции и во время майских праздников, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшалась. О смягчении строгого режима можно будет говорить только после 12 мая, считает глава Росптребнадзора Анна Попова.