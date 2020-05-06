Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

Россия ещё далека от плата по коронавирусу. Во многом это зависит от соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщили в Минздраве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия прошла лишь незначительную часть пути по направлению к выходу из режима самоизоляции. До пика мы ещё не добрались, также считают в Минздраве. Положение коронавируса напрямую зависит от поведения жителей во время режима самоизоляции.