В Уфе проходит кубок России по фехтованию среди лиц с ПОДА

Уфа принимает кубок России по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это заключительные соревнования сезона. В них принимают участие 89 спортсменов из 16 регионов России.

Среди участников – призёры Паралимпийских игр в Токио, а также чемпионы мира и Европы. Конкуренцию признанным мастерам составят молодые и перспективные параатлеты.

В первый день соревнований мужчины сразились на шпагах, а женщины – на рапирах. Также пройдут состязания среди саблистов. В личном первенстве участники разыграют 16 комплектов наград. Еще восемь достанутся призерам командного этапа. Спортсмены борются не только за медали, но и за важнейшие очки рейтинга.