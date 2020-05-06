В Уфе автор граффити с коронавирусом закрасил скандальный жест врача

Арт-творение уфимского художника Артура Лукьянова можно считать многострадальным. Сначала жителям Башкирии не понравился вид коронавируса, который они посчитали очень страшным, затем - мэрия Уфы попросила Артура закрасить скандальный жест врача, который вызвал множество споров. Ранее художник уже ответил отказом столичной мэрии, однако сегодня решился замазать жест. О причинах этого поступка не сообщается.