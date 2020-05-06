В Уфе автор граффити с коронавирусом закрасил скандальный жест врача

Скандальное граффити напротив РКБ им. Кувтова поменяло свой облик. Теперь врач вместо указательного пальца показывает грозному вирусу кулак. Об этом bash.news сообщили очевидцы происходящего.
Арт-творение уфимского художника Артура Лукьянова можно считать многострадальным. Сначала жителям Башкирии не понравился вид коронавируса, который они посчитали очень страшным, затем - мэрия Уфы попросила Артура закрасить скандальный жест врача, который вызвал множество споров. Ранее художник уже ответил отказом столичной мэрии, однако сегодня решился замазать жест. О причинах этого поступка не сообщается.
Напомним, Лукьянов нарисовал граффити в поддержку медиков из РКБ им. Куватова, борющихся с коронавирусом. Отметим, что больница была закрыта на длительный карантин из-за вспышки НКВИ.