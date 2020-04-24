Художник из Уфы, изобразивший коронавирус на граффити, хочет закрасить его из-за критики

Уфимский стрит-арт художник Артур Лукьянов, изобразивший новый коронавирус, рассказал о своем желании закрасить граффити. По его словам, отзывы были разные, однако негативные преобладали. Больше всего жителей Башкирии возмутил образ вируса. 

«Образ врача не вызывал никаких споров, а вот изображение вируса… многим показался страшным. Я начал думать: «Нафига я это сделал?». Хотелось просто прийти и закрасить, будь у меня белая фасадная краска. Но закрасил бы только вирус»

Артур Лукьянов, стрит-арт художник 

Напомним, граффити появилось на стенах колледжа напротив РКБ им. Куватова в поддержку врачей и пациентов больницы, которые оказались там на карантине.  За основу была взята популярная в интернете работа английского иллюстратора и карикатуриста из Нориджа М. Джей Хиблена. 

Фото: Башинформ