Художник из Уфы, изобразивший коронавирус на граффити, хочет закрасить его из-за критики

«Образ врача не вызывал никаких споров, а вот изображение вируса… многим показался страшным. Я начал думать: «Нафига я это сделал?». Хотелось просто прийти и закрасить, будь у меня белая фасадная краска. Но закрасил бы только вирус»

Артур Лукьянов, стрит-арт художник