Стало известно, чем будут заниматься жители России после эпидемии коронавируса

Большинство жителей России не готовы посещать места скопления людей даже после завершения пандемии коронавируса. Сходить на рынок или торговый центр готовы также не все. Об этом говорят результаты опроса, который проводился 24 апреля.

Жителей России спросили, чем они будут заниматься после снятие ограничительных мер. Пойти в кино или на концерт готовы только 8 % опрошенных. Посетить рынок или торговый центр – 17 %.

Ещё 18 % опрошенных жителей заявили о том, что какое-то время не будут выходить из дома без срочной необходимости. Почти половина опрошенных готовы ходить на работу или на прогулку в малолюдное место. Половина опрошенных также считает, что посещать людные места будут только когда уровень эпидемии снизится до минимума. И 15 % респондентов заявили о том, что готовы посещать людные места сразу после снятие ограничительных мер. Почти треть опрошенных надеются на окончательное завершение пандемии в июне.