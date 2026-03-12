Житель Уфы занимается созданием моделей машинок

Уфимец занимается созданием моделей машинок. Они ездят на инерционном ходу, а некоторые и вовсе на радиоуправлении. Дизайн Даниил Николайчук придумывает сам, своими же руками выпиливает и вырезает большинство деталей, что-то создает на 3D-принтере. В итоге получается, по сути, модель-конструктор, который может собрать каждый.

Аккуратно высверливается отверстие. Главное – не спешить, говорит Даниил Николайчук. Пара движений – и деталь готова, а рядом уже комплектующие: фанера, резиноподобный пластик и электродвигатель, плюс инструкция. Всё упаковывается в коробочки со стилизованной этикеткой на лицевой стороне. Созданием своих сборных моделей Даниил Николайчук занимается более 10 лет.

Увлечение пришло из детства, поэтому и этикетки, к слову, в стилистике и эстетике старых журналов для моделистов-конструкторов. Самое сложное – разработать новую модель. Порой на проектирование уходит не один месяц, и даже год, но уже есть целый модельный ряд. Некоторые можно подключить даже к пульту радиоуправления.

Даниил – постоянный участник конкурсов и различных слётов моделистов, и неизменно на каждое мероприятие он привозит что-то новенькое. Сейчас вот завершает работу над прототипами моделей, каждая из них существует пока в единственном экземпляре.