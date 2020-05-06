Какие профессии будут наиболее востребованными после коронавируса

После завершения пандемии коронавируса в России возрастёт спрос на консультантов для продвижения предприятий. Также будут востребованы консультанты по личным финансам. Об этом рассказали специалисты.
В критических условиях после завершения коронавирусной инфекции будут востребованы консультанты по продвижению предприятий. Будут востребованы и консультанты по финансам. Специалисты говорят о росте востребованности программистов, SMM-менеджеров, экспертов по диджитализации процессов, специалистов по организации времени.
Помимо этого работодатели после пандемии будут искать курьеров, водителей, диспетчеров доставки, консультантов в колл-центры, сотрудников для интернет-магазинов. Забота о здоровье повысит спрос на онлайн-врачей и сиделок. Долгая самоизоляция также вынудит жителей искать психологов. Помимо этого, считают специалисты, востребованными останутся сантехники, фотографы, сборщики мебели.