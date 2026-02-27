В Башкирии ветераны СВО могут сменить профессию благодаря соцконтракту

Жительница Уфы, ветеран боевых действий Элина Абдуллина после возвращения из зоны специальной военной операции решила сменить сферу деятельности. Сейчас она учится на косметолога и готовится к открытию собственного салона. Осуществить мечту помогает социальный контракт. Кто из защитников может получить выплату до 350 тысяч рублей и как оформить поддержку – в нашем сюжете.
От хирургической точности до ювелирной работы с кожей. Для Элины Абдуллиной переход из военной медицины в гражданскую косметологию не такой уж и резкий: привычка работать руками, стерильность и внимание к деталям остались, изменилось только содержание.
Но просто арендовать кабинет и купить кушетку – полдела. Нужны знания, сертификаты и достойное оснащение. Чтобы начать дело с нуля, Элина обратилась за поддержкой в филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь ей помогли собрать документы на социальный контракт.
Элина – одна из девяти ветеранов и участников спецоперации, которые уже воспользовались этой мерой поддержки в этом году. Социальный контракт на открытие бизнеса – это безвозмездная выплата от государства, максимальный размер – 350 тысяч рублей. Деньги можно потратить на закупку оборудования, аренду, материалы или даже на обучение. Чтобы получить выплату, необходимо предоставить бизнес-план. Специалисты фонда и Министерства соцзащиты населения помогают ветеранам его грамотно составить, рассчитать окупаемость и избежать типичных ошибок новичков.
Элина Абдуллина уже придумала название для салона и даже присматривает помещение. Говорит, что хочет создать место, где женщины будут чувствовать себя так же спокойно, как она сама чувствует себя сейчас – в процессе создания новой, мирной жизни.