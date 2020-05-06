В Башкирии открылась 11-я лаборатория для исследований на COVID-19

В республике появилась еще одна лаборатория для проведения оперативного исследования материалов на COVID-19. Её сформировали на базе Белорецкой ЦРКБ. В ней будут тестировать материалы, поступающие из лечебных учреждений Зауралья.

К слову, эта лаборатория стала уже 11-й в республике. Её мощность такова, что позволит охватить достаточно большой круг контактных лиц. Но самое главное – это оперативность обработки тестов. Лаборанты уверены, что увеличение объема диагностики будет способствовать предотвращению распространения вируса.