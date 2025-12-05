В Уфе иностранцы получили 11 и 6 лет колонии за истязание 16 детей

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. Они признаны виновными в похищении двух и более детей, их истязании с издевательством, а также в организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Как установил суд, в феврале 2023 года один из обвиняемых, не имея легального дохода, решил «обучать» чужих детей за ежемесячную плату от родителей в размере 10-20 тысяч рублей. Он скрывал от них реальные методы «обучения» и похитил детей, убедив законных представителей оставить их у него с проживанием в уфимской квартире.

С февраля 2023 года по июнь 2024 года злоумышленник незаконно удерживал 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет, систематически их избивая. В июле 2024 года один из 14-летних подростков сбежал из квартиры и рассказал сотрудникам ближайшего магазина, которые сообщили об этом в полицию и скорую помощь.

Опасаясь разоблачения, обвиняемый перевез детей в квартиру своего сообщника. Когда злоумышленники попытались перевезти четверых детей на другой адрес на такси, их задержали в подъезде многоквартирного дома.

Суд назначил им наказание в виде 11 и 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Одному из них дополнительно запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, сроком на 2 года, а также конфисковано более 1,2 млн рублей.